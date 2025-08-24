Сергей Лавров удивил заявлением. По его словам, Россия "особо не настаивает" на признании русского как второго государственного. Это противоречит не только заявлениям Путина, но и предыдущим словам Лаврова.

Детали передает 24 Канал.

Россия уже не хочет видеть русский вторым государственным в Украине: что происходит

На День Независимости Украины Лавров дал короткое интервью пропагандисту Зарубину. Тот попросил министра прокомментировать слова Зеленского о том, что в Украине может быть только один государственный язык – украинский. Даже в рамках возможных мирных договоренностей.

Лавров ответил несколько неожиданно. Рядом с критикой Зеленского и пропагандистскими заявлениями о запрете русского языка в Украине и УПЦ МП (филиала РПЦ), прозвучали слова, что Россия уже не требует русский как второй государственный.

Нет, он сказал, что не будет государственного русского языка, но по большому счету на этом никто особо не настаивает. Первый шаг, который не зависит ни от каких-либо пожеланий Зеленского, ни кого-либо еще, – это отмена всех законов, которые, грубым способом нарушая устав ООН, запретили русский язык и каноническую Украинскую православную церковь. Поэтому он пытается устранить фокус этой проблемы, но у него не получится,

Таким образом, Лавров опроверг заявления Путина. Перед встречей российского диктатора с Трампом западные СМИ писали, что Путин будет требовать у Америки замораживания линии фронта, предоставления русскому языку статуса официального языка в Украине и гарантий безопасности для русских православных церквей.

Обратите внимание! Еще 21 августа Лавров говорил, что Москва придерживается своих требований, согласованных в Стамбуле в 2022 году. В соответствии с ними, Россия требовала сделать русский язык вторым официальным языком в Украине.

Почему Россия настаивает на Стамбульских договоренностях?

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук объяснил: "Стамбульские договоренности были подготовкой акта капитуляции Украины. Украина его не подписала. Очевидно, что достичь военных целей, если мы просто сдадимся, будет выгодно России. Это значительно легче, не надо тратить снарядов, ракет. Это мечта каждого оккупанта и агрессора".

Другие заявления россиян

Позиция России изменилась и в другом. В интервью, которое Лавров дал интервью NBC News, он сказал: Россия признает Зеленского "де-факто" главой Украины и готова с ним встретиться в этом качестве, но "по конституции он нелегитимен".