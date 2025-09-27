Министр иностранных дел России Сергей Лавров абсурдно заявил, что его страна якобы никогда не направляет свои беспилотники или ракеты по государствам НАТО или Европейского Союза.

Об этом он заявил на пресс-конференции по результатам выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН в субботу, 27 сентября, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "ТАСС".

Как Лавров отреагировал на обвинения в сторону России?

Он опроверг заявления европейских стран о пересечении их воздушного пространства беспилотниками. Также добавил, что дальность беспилотников, обломки которых могли упасть на территории Польши, якобы меньше, чем от границ между странами.

Нам нечего скрывать, мы никогда не атакуем гражданские объекты. Инциденты случаются, но мы не направляем огонь по государствам, которые входят в ЕС и НАТО,

– цинично заявил Лавров.

По его словам, если бы Польша хотела бы разобраться в инциденте, который произошел 10 сентября, то предложила представителям России встречу. Но, по его мнению, поляки якобы не хотят "обсуждать факты", однако сами факты он не привел.

Также российский министр нафантазировал желание НАТО сбивать воздушные цели над Россией. Говорит, что если страны НАТО попытаются сбить летающие объекты в российском воздушном пространстве, то "они серьезно пожалеют".

Что известно о нарушениях воздушного пространства ЕС и НАТО?