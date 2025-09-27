Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров абсурдно заявив, що його країна нібито ніколи не направляє свої безпілотники чи ракети по державах НАТО або Європейського Союзу.

Про це він заявив на пресконференції за результатами виступу на 80-й сесії Генасамблеї ООН у суботу, 27 вересня, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "ТАСС".

Як Лавров відреагував на звинувачення у бік Росії?

Він заперечив заяви європейських країн про перетин їхнього повітряного простору безпілотниками. Також додав, що дальність безпілотників, уламки яких могли впасти на території Польщі, нібито менша, ніж від кордонів між країнами.

Нам немає чого приховувати, ми ніколи не атакуємо цивільні об'єкти. Інциденти трапляються, але ми не спрямовуємо вогонь по державах, які входять до ЄС та НАТО,

– цинічно заявив Лавров.

За його словами, якби Польща хотіла б розібратися в інциденті, який стався 10 вересня, то запропонувала представникам Росії зустріч. Але, на його думку, поляки нібито не хочуть "обговорювати факти", проте самі факти він не навів.

Також російський міністр нафантазував бажання НАТО збивати повітряні цілі над Росією. Каже, що якщо країни НАТО спробують збити літаючі об'єкти в російському повітряному просторі, то "вони серйозно пошкодують".

Що відомо про порушення повітряного простору ЄС і НАТО?