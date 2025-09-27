Про це він заявив на пресконференції за результатами виступу на 80-й сесії Генасамблеї ООН у суботу, 27 вересня, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "ТАСС".
Як Лавров відреагував на звинувачення у бік Росії?
Він заперечив заяви європейських країн про перетин їхнього повітряного простору безпілотниками. Також додав, що дальність безпілотників, уламки яких могли впасти на території Польщі, нібито менша, ніж від кордонів між країнами.
Нам немає чого приховувати, ми ніколи не атакуємо цивільні об'єкти. Інциденти трапляються, але ми не спрямовуємо вогонь по державах, які входять до ЄС та НАТО,
– цинічно заявив Лавров.
За його словами, якби Польща хотіла б розібратися в інциденті, який стався 10 вересня, то запропонувала представникам Росії зустріч. Але, на його думку, поляки нібито не хочуть "обговорювати факти", проте самі факти він не навів.
Також російський міністр нафантазував бажання НАТО збивати повітряні цілі над Росією. Каже, що якщо країни НАТО спробують збити літаючі об'єкти в російському повітряному просторі, то "вони серйозно пошкодують".
Що відомо про порушення повітряного простору ЄС і НАТО?
DR повідомляло про довгий список країн, повітряний простір яких було порушено протягом 2025 року. І здебільшого до всіх подібних інцидентів причетна Росія. Відомо про порушення повітряного простору 9 держав.
Зокрема, під час масованої атаки Росії на Україну 10 вересня БпЛА порушили повітряний простір Польщі. Там військові підіймали авіацію, тимчасово закривали деякі аеропорти та вперше протидіяли дронам.
Військовий оглядач Василь Пехньо розповів в етері 24 Каналу, що малоймовірно, що таким чином Кремль готуються до війни із НАТО. Ймовірно, Росія таким чином хоче послабити НАТО із середини та створити хаос.