Лавров пригрозил Европе "коротким конфликтом" и обвинил ее в подготовке к нападению на Россию

В Москве вновь прибегли к прямым угрозам в адрес западных стран из-за якобы готовящегося вооруженного конфликта. Глава МИД страны-агрессора обещает "молниеносное" противостояние в случае прямого столкновения.

Российские пропагандисты активно тиражируют его слова о том, что европейские государства якобы ежедневно обсуждают подготовку к боевым действиям против России.

Что заявили в Кремле?

Глава российского МИД традиционно повторил нарративы Владимира Путина о том, что Москва не намерена первой переходить в наступление. Однако он сразу же обозначил последствия гипотетического столкновения.

"Подчеркну, что у нас нет никаких интересов заниматься этим, но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой", – заявил Лавров.

Он также повторил заявление российского диктатора Путина о том, что Москва якобы будет рассматривать размещение иностранного военного контингента в Украине как объявление войны.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров продолжил перекладывать ответственность за начало полномасштабного вторжения на союзников Украины. Действия Кремля он назвал следствием якобы "экспансионистской политики Запада".

Урегулирование в Украине предполагает выполнение первоначальных задач СВО,

– цинично заявил Лавров.

Кроме того, соратник Путина обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы уничтожении всего русского.

Лавров также заявил, что Запад якобы пытается напрямую вмешиваться в голосование россиян на выборах в Госдуму – как за пределами России, так и внутри страны.

Как реагируют в Европе?

Западные лидеры скептически относятся к российским угрозам, но продолжают укреплять обороноспособность. Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что не видит никаких доказательств или фактов, указывающих на готовность России совершить атаку на самый мощный военный альянс мира – НАТО.

Аналогичное мнение высказал и президент Эстонии Алар Карис. Он считает нападение в ближайшее время маловероятным, однако Таллинн уже готовится к различным сценариям развития событий в будущем, уделяя особое внимание защите гражданского населения.

На фоне постоянных кибератак, дезинформации и нарушений воздушного пространства российскими дронами Эстония, Латвия и Литва разрабатывают совместный план эвакуации 400 тысяч человек. После начала полномасштабного вторжения в Украину эти страны Балтии также вдвое увеличили свои оборонные бюджеты.

Напомним, ранее мы писали, что в Кремле пригрозили уничтожить Польшу в случае войны. Тогда помощник российского президента заявлял, что польская государственность якобы прекратит свое существование через два-три дня. Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, Путин также угрожал Европе, обвиняя западных лидеров в попытках втянуть Украину в НАТО.