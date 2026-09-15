Об этом пишут российские СМИ.

Как в России пригрозили Польше?

Российский чиновник прокомментировал заявление главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского о военном превосходстве Варшавы. Помощник Владимира Путина утверждает, что в случае начала прямых боевых действий вооруженные силы России применят весь имеющийся арсенал.

Патрушев считает, что польская дипломатия недооценивает реальную военную мощь России и не понимает потенциал ее армии. По его мнению, военное столкновение приведет к быстрому и разрушительному исходу для соседнего государства.

В случае вступления Польши в военные действия против России наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование через два–три дня,

– заявил Патрушев.

Кроме того, в Кремле жалуются, что Варшава игнорирует заявления российского руководства о том, что нет намерений вести военные действия против стран Европы.

Напомним, что Польша готовит ответ на гибридные провокации России. Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что после инцидента с российскими беспилотниками вблизи польской границы власти работают над усилением защиты населения и изменениями в законодательстве.

По словам Сикорского, Варшава ожидает, что подобные провокации могут повторяться, поскольку Москва пытается запугать Польшу. В то же время, министр подчеркнул, что Кремлю это не удастся. Кроме того, в ближайшее время страна разработает конкретные планы действий по усилению безопасности.