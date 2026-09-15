Про це пишуть росЗМІ.

Як в Росії пригрозили Польщі?

Російський посадовець прокоментував заяву очільника Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо військової переваги Варшави. Помічник Володимира Путіна стверджує, що в разі початку прямих бойових дій збройні сили Росії застосують увесь наявний арсенал.

Патрушев вважає, що польська дипломатія неналежно оцінює реальну військову міць Росії та не розуміє потенціалу її армії. На його думку, військове зіткнення матиме швидкий та руйнівний результат для сусідньої держави.

У разі вступу Польщі у військові дії проти Росії, наша країна застосує весь арсенал наявних у неї сил і засобів, і польська державність припинить своє існування за два – три дні,

– заявив Патрушев.

Окрім цього, у Кремлі скаржаться, що Варшава ігнорує заяви російського керівництва про відсутність намірів вести військові дії проти країн Європи.

Нагадаємо, Польща готує відповідь на гібридні провокації Росії. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що після інциденту з російськими безпілотниками поблизу польського кордону влада працює над посиленням захисту населення та змінами до законодавства.

За словами Сікорського, Варшава очікує, що подібні провокації можуть повторюватися, оскільки Москва намагається залякати Польщу. Водночас міністр наголосив, що Кремлю це не вдасться. Крім того, найближчим часом країна розробить конкретні плани дій для посилення безпеки.