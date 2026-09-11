Владимир Путин после участия в мероприятиях на полях саммита БРИКС заявил журналистам, что Европа подталкивает свои страны к войне с Россией.

Что сказал Путин о войне в Украине и Европе?

По его словам, лидеры европейских стран полагают, как ввести войска на территорию Украины.

Это означает войну с Россией. И я так понимаю, что граждане европейских стран понимают, что происходит,

– сказал диктатор.

Именно поэтому, по его мнению, пророссийская партия "Альтернатива для Германии" одержала победу на выборах в ландтаг федеральной земли Саксония-Ангальт.

Глава Кремя отметил, что после распада СССР западные политики якобы почувствовали безнаказанность.

Он добавил, что Запад, якобы, пытался давить на Россию сначала из-за событий на Кавказе, а теперь из-за Украины.

По утверждению Путина, европейские страны намеревались затянуть Украину в НАТО сразу после смены власти в Киеве в 2014 году.

В то же время диктатор заверил, что у России нет оснований для конфликта с Европой. Мол, все было решено по итогам второй мировой войны.

Напомним, военные эксперты предупреждают, что Россия может попытаться атаковать страны НАТО уже в ближайшие месяцы. Среди возможных сценариев – удары по городам или ограниченное наземное вторжение.