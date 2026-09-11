Володимир Путін після участі у заходах на полях саміту БРІКС заявив журналістам, що Європа підштовхує свої країни до війни з Росією.

Що сказав Путін про війну в Україні та Європу?

За його словами, лідери європейських країн думають, як ввести війська на територію України.

Це означає війну із Росією. І я так розумію, що громадяни європейських країн розуміють, що відбувається,

– сказав диктатор.

Саме тому, на його думку, проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" здобула перемогу на виборах до ландтагу федеральної землі Саксонія-Ангальт.

Глава Кремя зазначив, що після розпаду СРСР західні політики нібито відчули безкарність.

Він додав, що Захід, буцімто, намагався тиснути на Росію спочатку через події на Кавказі, а тепер через Україну.

За твердженням Путіна, європейські країни мали на меті затягнути Україну до НАТО одразу після зміни влади в Києві у 2014 році.

Водночас диктатор запевнив, що Росія не має підстав для конфлікту з Європою. Мовляв, усе було вирішено за підсумками Другої Світової війни.

Нагадаємо, військові експерти попереджають, що Росія може спробувати атакувати країни НАТО вже найближчими місяцями. Серед можливих сценаріїв – удари по містах або обмежене наземне вторгнення.