Росія може спробувати захопити місто або частину території Польщі чи однієї з трьох країн Балтії. Про це пише Express.

Які країни НАТО Путін може скоро атакувати?

Колишній британський військовий Хеміш де Бреттон-Гордон припустив, що Росія може здійснити "невелике вторгнення" до Латвії чи Естонії.

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа нещодавно заявив, що має інформації про можливі військові дії Росії проти країн Балтії. За його словами, йдеться не про масштабний напад, а про точкові удари по критичній інфраструктурі.

Також минулого місяця США попередили що Кремль готує збройне вторгнення на територію Польщі. За даними американців, російські війська можуть перетнути польський кордон, одночасно завдаючи ударів ракетами і дронами по об'єктах критичної інфраструктури.

Польські експерти з питань безпеки також зазначали, що Росія та Білорусь можуть перекинути через кордон Польщі невелику кількість військових. Під час такого вторгнення окупанти можуть завдавати ударів по електростанціях. На думку аналітиків, Москва

Стратегія Москви ґрунтується на припущенні, що США змусили б Польщу вести переговори, а не вступати у військове протистояння.

Старша наукова співробітниця Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Натія Сескурія вважає, що найімовірніше Путін продовжить тиснути на країни НАТО за допомогою гібридних атак, які не стануть достатньою підставою для застосування статті 5.

За її словами, Росія вже використовує диверсії, порушення повітряного простору НАТО та кібератаки, щоб перевірити реакцію Альянсу. Це також дозволяє Москві вивчати роботу радарів, ППО та процес ухвалення рішень у НАТО, не провокуючи масштабної військової відповіді.

Сескурія вважає: якщо війна в Україні триватиме без чіткого завершення, Росія, ймовірно, посилюватиме такі атаки.У такий спсіб Москва намагатиметься залякати країни НАТО, виснажити їхнє суспільство та послабити підтримку України.

Нагадаємо, розвідка США попередила, що вже цієї осені Росія може напасти на одну з країн НАТО. Це може бути або масштабна гібридна атака або навіть "обмежене" вторгнення.