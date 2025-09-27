Сергей Лавров выступил на полях Генассамблеи ООН. Российский министр заявил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и ЕС. Однако ему не удалось избежать угроз в адрес Запада в своей речи.

Глава МИД России жаловался, что, мол, Украина и Европа не хотят вести "честный диалог". Поэтому в вопросе урегулирования конфликта Москва возлагает определенные надежды на администрацию Трампа, передает 24 Канал.

Что сказал Лавров о намерениях России в отношении Запада?

Сергей Лавров отметил, что Россия не готовит агрессию против стран Альянса. По его словам, Владимир Путин неоднократно подчеркивал,, что у Кремля нет намерений нападать на Европу.

Вряд ли могут быть сомнения в том, насколько убедительны слова российского министра, учитывая то, что и на Украину у России "не было намерений нападать".

Кроме того, что Лавров в очередной раз заверил мир в "миролюбии" своей страны, он прокомментировал ситуацию с беспилотниками в небе над Европой. По его словам, Россия к этим инцидентам не причастна.

На фоне обсуждения в НАТО возможности сбития российских беспилотников в воздушном пространстве Украины глава вражеского МИД не сумел долго носить маску "доброжелательности".

Он заявил, что, пусть, мол, никто не сомневается, что "любая агрессия против России получит решительный отпор". Также министр отметил, что в случае, если страны Запада попытаются сбить воздушные объекты над территорией России, они об этом "серьезно пожалеют".

Почему Лавров заговорил о российском воздушном пространстве – неизвестно. Ведь некоторые страны НАТО рассматривают возможности сбития дронов над Украиной, а другие выразили готовность сбивать вражеские российские самолеты, если те пересекут их воздушное пространство.

Можно предположить, что Лавров цинично записал воздушное пространство Украины к российскому.

Что известно о готовности стран НАТО сбивать российские самолеты и дроны?