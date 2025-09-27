"Хай не буде жодних сумнівів": Лавров пригрозив країнам НАТО та Європі
- Лавров заявив на Генасамблеї ООН, що Росія не планує нападати на країни НАТО та ЄС, проте пригрозив Заходу рішучою відсіччю у разі агресії проти Росії.
- Він також заперечив причетність Росії до інцидентів з безпілотниками у небі над Європою, але попередив, що спроби збити російські повітряні об'єкти матимуть серйозні наслідки.
Сергій Лавров виступив на полях Генасамблеї ООН. Російський міністр заявив, що Росія не має наміру нападати на країни НАТО та ЄС. Однак йому не вдалося уникнути погроз на адресу Заходу у своїй промові.
Очільник МЗС Росії бідкався, що, мовляв, Україна та Європа не хочуть вести "чесний діалог". Тому у питанні врегулюванні конфлікту Москва покладає певні надії на адміністрацію Трампа, передає 24 Канал.
Дивіться також Для Путіна зустріч зі мною буде невдачею, – Зеленський
Що сказав Лавров про наміри Росії щодо Заходу?
Сергій Лавров наголосив, що Росія не готує агресію проти країн Альянсу. За його словами, Володимир Путін неодноразово наголошував на тому, що у Кремля немає намірів нападати на Європу.
Навряд чи можуть бути сумніви у тому, наскільки переконливими є слова російського міністра, враховуючи те, що і на Україну у Росії "не було намірів нападати".
Окрім того, що Лавров вкотре запевнив світ у "миролюбності" своєї країни, він прокоментував ситуацію із безпілотниками у небі над Європою. За його словами, Росія до цих інцидентів не причетна.
На тлі обговорення у НАТО можливості збиття російських безпілотників у повітряному просторі України очільник ворожого МЗС не зумів довго носити маску "доброзичливості".
Він заявив, що, хай, мовляв, ніхто не сумнівається, що "будь-яка агресія проти Росії отримає рішучу відсіч". Також міністр зауважив, що у разі, якщо країни Заходу спробують збити повітряні об'єкти над територією Росії, вони про це "серйозно пошкодують".
Чому Лавров заговорив про російський повітряний простір – невідомо. Адже деякі країни НАТО розглядають можливості збиття дронів над Україною, а інші висловили готовність збивати ворожі російські літаки, якщо ті перетнуть їхній повітряний простір.
Можна припустити, що Лавров цинічно записав повітряний простір України до російського.
Що відомо про готовність країн НАТО збивати російські літаки і дрони?
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу можуть збивати російські літаки та безпілотники, якщо вони порушать їх повітряний простір.
- Тим часом Польща готує законопроєкт, що дозволить збивати російські дрони та літаки над Україною без згоди НАТО та ЄС.
- Російський посол у Франції Олексій Мєшков заявив, що збиття російського літака НАТО буде розцінено як початок війни. За версією Росії, літаки Альянсу також "досить часто" порушують її повітряний простір, однак їх не збивають.