Очільник МЗС Росії бідкався, що, мовляв, Україна та Європа не хочуть вести "чесний діалог". Тому у питанні врегулюванні конфлікту Москва покладає певні надії на адміністрацію Трампа, передає 24 Канал.

Що сказав Лавров про наміри Росії щодо Заходу?

Сергій Лавров наголосив, що Росія не готує агресію проти країн Альянсу. За його словами, Володимир Путін неодноразово наголошував на тому, що у Кремля немає намірів нападати на Європу.

Навряд чи можуть бути сумніви у тому, наскільки переконливими є слова російського міністра, враховуючи те, що і на Україну у Росії "не було намірів нападати".

Окрім того, що Лавров вкотре запевнив світ у "миролюбності" своєї країни, він прокоментував ситуацію із безпілотниками у небі над Європою. За його словами, Росія до цих інцидентів не причетна.

На тлі обговорення у НАТО можливості збиття російських безпілотників у повітряному просторі України очільник ворожого МЗС не зумів довго носити маску "доброзичливості".

Він заявив, що, хай, мовляв, ніхто не сумнівається, що "будь-яка агресія проти Росії отримає рішучу відсіч". Також міністр зауважив, що у разі, якщо країни Заходу спробують збити повітряні об'єкти над територією Росії, вони про це "серйозно пошкодують".

Чому Лавров заговорив про російський повітряний простір – невідомо. Адже деякі країни НАТО розглядають можливості збиття дронів над Україною, а інші висловили готовність збивати ворожі російські літаки, якщо ті перетнуть їхній повітряний простір.

Можна припустити, що Лавров цинічно записав повітряний простір України до російського.

Що відомо про готовність країн НАТО збивати російські літаки і дрони?