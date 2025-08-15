Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Анкоридж в светло-голубых джинсах, черной куртке и белом свитере с надписью "СРСР". В CNN разобрались, что за послание хотел этим сделать Лавров.

Лавров сдержан в своих ожиданиях от саммита на Аляске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что означает свитер Лаврова с надписью "СССР"?

Эта надпись на одежде Лаврова будто возвращает "золотой век" России. На американский лад использование в России тематики СССР можно назвать кремлевской версией "Сделаем Россию снова великой",

Путин когда-то назвал распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой 20-го века". Попытка возродить былое имперское величие России стала главной целью его многолетнего президентства.

Российские СМИ были в восторге от стиля Лаврова и называли этот свитер ответом проукраинским протестующим, которые собрались в Анкоридже.

Ольга Скабеева, известная российская пропагандистка, поделилась фотографией свитера Лаврова, написав: "Лавров отвечает. Свитер! СССР! Самый лучший!!!"

Этим жестом Россия также проецирует образ себя, о котором долго мечтала. Она якобы является снова великой державой, с которой считаются на международной арене.