Что Лавров хотел сказать своим свитером с надписью "СССР"
- Сергей Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью "СССР", что вызвало интерес и дискуссии относительно его послания.
- Российские СМИ положительно откликнулись на этот жест, рассматривая его как ответ на проукраинские протесты и символ возрождения имперского величия России.
- Свитер Лаврова воспринимается как символический жест, подчеркивающий ностальгию по Советскому Союзу и имперскими амбициями России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Анкоридж в светло-голубых джинсах, черной куртке и белом свитере с надписью "СРСР". В CNN разобрались, что за послание хотел этим сделать Лавров.
Лавров сдержан в своих ожиданиях от саммита на Аляске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Что означает свитер Лаврова с надписью "СССР"?
Эта надпись на одежде Лаврова будто возвращает "золотой век" России. На американский лад использование в России тематики СССР можно назвать кремлевской версией "Сделаем Россию снова великой",
Путин когда-то назвал распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой 20-го века". Попытка возродить былое имперское величие России стала главной целью его многолетнего президентства.
Российские СМИ были в восторге от стиля Лаврова и называли этот свитер ответом проукраинским протестующим, которые собрались в Анкоридже.
Ольга Скабеева, известная российская пропагандистка, поделилась фотографией свитера Лаврова, написав: "Лавров отвечает. Свитер! СССР! Самый лучший!!!"
Этим жестом Россия также проецирует образ себя, о котором долго мечтала. Она якобы является снова великой державой, с которой считаются на международной арене.