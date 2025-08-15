Що Лавров хотів сказати своїм светром з написом "СРСР"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Анкориджа у світло-блакитних джинсах, чорній куртці та білому светрі з написом "CРCP". У CNN розібралися, що за послання хотів цим зробити Лавров.
Лавров стриманий у своїх очікуваннях від саміту на Алясці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Що означає светр Лаврова з написом "СССР"?
Цей напис на одязі Лаврова ніби повертає "золотий вік" Росії. На американський лад використання у Росії тематики СРСР можна назвати кремлівською версією "Зробимо Росію знову великою",
Путін колись назвав розпад Радянського Союзу "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття". Спроба відродити колишню імперську велич Росії стала головною метою його багаторічного президентства.
Російські ЗМІ були в захваті від стилю Лаврова і називали цей светр відповіддю проукраїнським протестувальникам, які зібралися в Анкориджі.
Ольга Скабеєва, відома російська пропагандистка, поділилася фотографією светра Лаврова, написавши: "Лавров відповідає. Светр! СРСР! Найкращий!!"
Цим жестом Росія також проєктує образ себе, про який довго мріяла. Вона нібито є знову великою державою, з якою рахуються на міжнародній арені.