Лавров появился на публике и заявил, что готов встретиться с Рубио
- Сергей Лавров заявил о готовности встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, подчеркнув важность учета интересов России в переговорах по войне против Украины.
- Лавров вспомнил о летних переговорах Трампа и Путина на Аляске как основу для возможного прекращения агрессии, критикуя Европу за попытки повлиять на США для военного давления на Россию.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что готов встретиться лично с госсекретарем США Марко Рубио. При этом он подчеркнул, что Россия ожидает учета своих интересов в переговорах по войне против Украины.
Он отметил, что основой прекращения войны должны быть переговоры Путина и Трампа на Аляске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Как Лавров прокомментировал свою готовность встретиться с Рубио?
В интервью агентству РИА Новости, обнародованном в воскресенье, Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон продолжают телефонные контакты.
Важно обсуждать украинский вопрос и продвигать двустороннюю повестку дня,
– сказал Лавров.
Он также напомнил о летних переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, которые, по его словам, должны оставаться фундаментом возможной договоренности о прекращении агрессии России против Украины.
"В то время американцы заверили нас, что смогут обеспечить, чтобы Владимир Зеленский не препятствовал мирному процессу. Очевидно, в этом плане возникли определенные трудности", – сказал Лавров.
В разговоре Лавров резко выступил против европейских столиц, заявив, что "Брюссель и Лондон пытаются убедить Вашингтон отказаться от своего намерения решить кризис политическими и дипломатическими средствами и полноценно присоединиться к усилиям по военному давлению на Россию".
Отметим, что Лавров не появлялся публично с 28 октября – после того, как США отменили встречу Путина с Трампом в Будапеште, поскольку Москва не продемонстрировала готовности к любым уступкам.
Мог ли Лавров впасть в немилость Путина?
Лавров не присутствовал на заседании Совета безопасности, состоявшемся 5 ноября. Он стал единственным постоянным членом Совбеза, который пропустил заседание – официально по согласованию.
Кроме того, он лишился роли главы российской делегации на саммите G20, где его заменит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
Во время брифинга 7 ноября пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что разговоры о якобы ссоре Путина и Лаврова не соответствуют действительности. Он отметил, что Лавров продолжает выполнять свои обязанности министра иностранных дел.