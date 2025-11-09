Лавров появился на публике и заявил, что готов встретиться с Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что готов встретиться лично с госсекретарем США Марко Рубио. При этом он подчеркнул, что Россия ожидает учета своих интересов в переговорах по войне против Украины.

Он отметил, что основой прекращения войны должны быть переговоры Путина и Трампа на Аляске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как Лавров прокомментировал свою готовность встретиться с Рубио?

В интервью агентству РИА Новости, обнародованном в воскресенье, Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон продолжают телефонные контакты.

Важно обсуждать украинский вопрос и продвигать двустороннюю повестку дня,

– сказал Лавров.

Он также напомнил о летних переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, которые, по его словам, должны оставаться фундаментом возможной договоренности о прекращении агрессии России против Украины.

"В то время американцы заверили нас, что смогут обеспечить, чтобы Владимир Зеленский не препятствовал мирному процессу. Очевидно, в этом плане возникли определенные трудности", – сказал Лавров.

В разговоре Лавров резко выступил против европейских столиц, заявив, что "Брюссель и Лондон пытаются убедить Вашингтон отказаться от своего намерения решить кризис политическими и дипломатическими средствами и полноценно присоединиться к усилиям по военному давлению на Россию".

Отметим, что Лавров не появлялся публично с 28 октября – после того, как США отменили встречу Путина с Трампом в Будапеште, поскольку Москва не продемонстрировала готовности к любым уступкам.

Мог ли Лавров впасть в немилость Путина?