Лавров з'явився на публіці і заявив, що готовий зустрітися з Рубіо
- Сергій Лавров заявив про готовність зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо, наголосивши на важливості врахування інтересів Росії у перемовинах щодо війни проти України.
- Лавров згадав про літні переговори Трампа та Путіна на Алясці як основу для можливого припинення агресії, критикуючи Європу за спроби вплинути на США для військового тиску на Росію.
Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що готовий зустрітися особисто з держсекретарем США Марко Рубіо. При цьому він наголосив, що Росія очікує врахування своїх інтересів у перемовинах щодо війни проти України.
Він зазначив, що основою припинення війни повинні бути переговори Путіна і Трампа на Алясці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Як Лавров прокоментував свою готовність зустрітися з Рубіо?
В інтерв’ю агентству РІА Новості, оприлюдненому в неділю, Лавров підкреслив, що Москва й Вашингтон продовжують телефонні контакти.
Важливо обговорювати українське питання та просувати двосторонній порядок денний,
– сказав Лавров.
Він також нагадав про літні переговори Дональда Трампа та Владіміра Путіна на Алясці, які, за його словами, мають залишатися фундаментом можливої домовленості щодо припинення агресії Росії проти України.
"У той час американці запевнили нас, що зможуть забезпечити, щоб Володимир Зеленський не перешкоджав мирному процесу. Очевидно, у цьому плані виникли певні труднощі", – сказав Лавров.
У розмові Лавров різко виступив проти європейських столиць, заявивши, що "Брюссель і Лондон намагаються переконати Вашингтон відмовитися від свого наміру вирішити кризу політичними та дипломатичними засобами та повноцінно долучитися до зусиль щодо військового тиску на Росію".
Зазначимо, що Лавров не з’являвся публічно з 28 жовтня – після того, як США скасували зустріч Путіна з Трампом у Будапешті, оскільки Москва не продемонструвала готовності до будь-яких поступок.
Чи міг Лавров впасти у немилість Путіна?
Лавров не був присутній на засіданні Ради безпеки, що відбулося 5 листопада. Він став єдиним постійним членом Радбезу, який пропустив засідання – офіційно за узгодженням.
Крім того, він позбувся ролі голови російської делегації на саміті G20, де його замінить заступник керівника адміністрації президента Максим Орєшкін.
Під час брифінгу 7 листопада речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що розмови про нібито сварку Путіна і Лаврова не відповідають дійсності. Він наголосив, що Лавров продовжує виконувати свої обов'язки міністра закордонних справ.