Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что последние дипломатические шаги Германии свидетельствуют о начале настоящей войны против Москвы. Подобные заявления кремлевского чиновника прозвучали в ответ на решение Берлина закрыть российское генеральное консульство в Бонне и культурный центр в столице Германии.

Слова Лаврова цитируют российские СМИ.

Что сказал Лавров по поводу Германии?

Глава российского дипломатического ведомства публично прокомментировал обострение двусторонних отношений после обвинений Германии в причастности Москвы к диверсиям. Немецкие правоохранительные органы возлагают на Россию ответственность за атаку беспилотников на украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпцига.

В своем выступлении Лавров провел циничные параллели с событиями прошлого века и обвинил немецкое руководство в попытках реваншизма.

Это, по сути, начало настоящей войны. Изгнали генеральное консульство из Бонна... "Русский дом" в Берлине закрывают. Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, точнее, немцы также закрывали свои дипломатические представительства... Они снова хотят войны,

– заявил Сергей Лавров.

Особое внимание российский чиновник уделил критике действий канцлера Германии Фридриха Мерца, отметив, что Кремль готовит зеркальные шаги в ответ на действия немецких властей.

Он, по сути, идет объявлять нам войну. И уроки истории вовсе не усвоены. Оказалось, что вот эти метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. Мне кажется, российское руководство сделает соответствующие выводы,

– сказал глава МИД страны-террористки.

Сворачивание дипломатического присутствия и обострение кризиса

Как уже сообщалось на нашем сайте, дипломатический скандал между странами разгорелся в начале сентября после инцидента со взрывчаткой вблизи украинского самолета в аэропорту Лейпциг/Галле. Официальный Берлин расценил эти действия как очередной элемент гибридной агрессии и существенно ограничил присутствие российских структур на своей территории.

В ответ на закрытие российских учреждений в Германии Москва объявила о полном прекращении работы филиалов Института Гете в России, окончательно ликвидировав многолетнее культурное присутствие Германии.