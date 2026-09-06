Слова Лаврова цитують російські медіа.

Що сказав Лавров щодо Німеччини?

Очільник російського дипломатичного відомства публічно прокоментував загострення двосторонніх відносин після звинувачень Німеччини щодо причетності Москви до диверсій. Німецькі правоохоронці покладають на Росію відповідальність за атаку безпілотників на український вантажний літак в аеропорту Лейпцига.

У своєму виступі Лавров провів цинічні паралелі з подіями минулого століття та звинуватив німецьке керівництво у спробах реваншизму.

Це, загалом, по суті, початок справжньої війни. Вигнали генеральне консульство з Бонна... Російський дім у Берліні закривають. Я пам'ятаю, що перед початком Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, точніше, німці також закривали свої дипломатичні представництва... Вони знову хочуть війни,

– висловився Сергій Лавров.

Окрему увагу російський посадовець зосередив на критиці дій канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, зазначивши, що Кремль готує дзеркальні кроки у відповідь на дії німецької влади.

Він, по суті, йде оголошувати нам війну. І уроки історії зовсім не вивчені. Виявилося, що ось ці метастази нацизму починають пробиватися. Це небезпечне явище. Мені здається, російське керівництво зробить відповідні висновки,

– сказав голова МЗС країни-терористки.

Згортання дипломатичної присутності та загострення кризи

Як вже повідомлялося на нашому сайті, дипломатичний скандал між країнами спалахнув на початку вересня після інциденту з вибухівкою поблизу українського літака в аеропорту Лейпциг/Галле. Офіційний Берлін розцінив ці дії як черговий елемент гібридної агресії та суттєво обмежив присутність російських структур на своїй території.

У відповідь на закриття російських установ у Німеччині Москва оголосила про повне припинення роботи відділень Інституту Ґете в Росії, остаточно ліквідувавши багаторічну культурну присутність Німеччини.