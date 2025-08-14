СМИ узнали, что британский чиновник Дэвид Лемми сообщил в экологическую организацию о том, что нарушил рпорчдок. Отмечается, что во время визита вице-президента США Джей Ди Венса он пошел на рыбалку, однако они не имели необходимой лицензии на удочку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что именно нарушил Дэвид Лемми во время рыбалки?

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми отдыхал с Джей Ди Вэнсом во время его визита в Соединенное королевство. Чиновник принимал Вэнса и его семью в имении Чивнинг Хаус, что в графстве Кент. Они рыбачили в частном озере, однако перед этим Лемми не приобрел необходимую лицензию. На рыбалке находились дети вице-президента США, которые все же смогли поймать несколько рыбин. Для них также была необходима лицензия на удочку, ведь в части Великобритании рыбаки в возрасте от 13 лет должны ее иметь для вылова пресноводных видов рыбы.

Чиновник знал, что нарушает нормы, однако из-за "административной ошибки" лицензий у рыбаков не было. Дэвид Лемми написал в Агентство по охране окружающей среды признание нарушения. Всю выловленную рыбу отпустили в воду.

Отметим, что Джей Ди Вэнс вместе с женой Ушей и тремя детьми прилетел в Великобританию с целью объединить семейное время с частными политическими встречами.

Визит Вэнса в усадьбу Дин-Манор заставил правоохранителей перекрыть дороги, установить контрольно-пропускные пункты. Владельцы имущества извинялись у жителей за "цирк, что устроила охрана вице-президента".

Напомним, ранее Джей Ди Вэнс через свою команду попросил инженерный корпус армии США (USACE) создать ему "идеальные условия для каякинга" и изменить выпуск воды из озера, чтобы повысить уровень в реке.