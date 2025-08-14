Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Що саме порушив Девід Леммі під час риболовлі?

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відпочивав з Джей Ді Венсом під час його візиту до Об'єднаного королівства. Посадовець приймав Венса та його родину у маєтку Чівнінг Хаус, що у графстві Кент. Вони рибалили у приватному озері, однак перед цим Леммі не придбав необхідну ліцензію. На риболовлі перебували діти віцепрезидента США, які все ж змогли піймати кілька рибин. Для них також була необхідна ліцензія на вудку, адже в частині Великої Британії рибалки віком від 13 років повинні її мати для вилову прісноводних видів риби.

Посадовець знав, що порушує норми, однак через "адміністративну помилку" ліцензій у рибалок не було. Девід Леммі написав до Агентства з охорони навколишнього середовища зізнання порушення. Всю виловлену рибу відпустили у воду.

Зазначимо, що Джей Ді Венс разом з дружиною Ушею та трьома дітьми прилетів до Великої Британії з метою об'єднати сімейний час із приватними політичними зустрічами.

Візит Венса в садибу Дін-Манор змусив правоохоронців перекрити дороги, встановити контрольно-пропускні пункти. Власники майна перепрошували у жителів за "цирк, що влаштувала охорона віцепрезидента".

