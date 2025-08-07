Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Guardian. Віцепрезидент США Джей Ді Венс опинився в центрі скандалу через втручання у водний режим річки Літл Маямі в Огайо.

Венсу зробили "ідеальні умови для каякінгу"

За даними Guardian, його команда звернулася до інженерного корпусу армії США (USACE) з проханням змінити випуск води з озера, аби підвищити рівень у річці – саме там Венс відпочивав у свій день народження.

Журналісти з'ясували, що 2 серпня, у свій 41-й день народження, Венса бачили під час прогулянки на каное річкою Літл Маямі в південно-західному Огайо. За даними джерел видання, запит нібито надійшов від Секретної служби – з формулюванням про "підтримку безпечної навігації" для охоронців віцепрезидента.

Однак інсайдери Guardian стверджують: йшлося не лише про охорону, а й про створення "ідеальних умов для каякінгу". Після цього Геологічна служба США зафіксувала раптове підвищення рівня води в річці та зниження рівня в озері, з якого здійснюється водозабір.

Корпус інженерів визнав, що подібні маніпуляції можливі, наприклад, для місцевих фестивалів або навчань аварійних служб. Водночас вони рідко робляться на прохання окремих осіб. Запит Венса викликав хвилю критики, особливо з огляду на те, що адміністрація Трампа скорочує фінансування таких установ, як Служба національних парків (NPS), що призвело до масових звільнень.