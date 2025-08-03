Про це Джей Ді Венс розповів в ефірі Fox News, передає 24 Канал.

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Що віцепрезидент США думає про НЛО?

Про свою одержимість НЛО Венс розповів на подкасті Ruthless.

Я одержимий темою НЛО. Що насправді відбувається? Що означають ті відео? Що насправді відбувається? Я ще не дійшов до суті, але ми працюємо над цим лише пів року,

– поділився він.

Пі час розмови віцепрезидент США жартома запропонував ведучим відвідати Зону 51, як тільки він "розбереться в цій справі".

До речі, у червні 2025 року The Wall Street Journal випустило велике розслідування про те, як Пентагон навмисно підживлював теорії змови навколо нібито секретних урядових програм дослідження НЛО. Зокрема, там пояснювався міф навколо Зони 51, яка стала головним уфологічних теорій через надзвичайну таємність, незрозумілі авіаційні явища над цією територією та повідомлення про НЛО.

Офіс AARO підтвердив, що жодних доказів існування прибульців або інопланетних технологій не знайдено.