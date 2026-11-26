Джаред Кушнер вызвал волну возмущения своими заявлениями о "сдержанности" Путина и обвинениями в адрес Европы, которая поддерживает Украину. Политолог Олег Лесной объяснил, почему семья Трампа повторяет кремлевские методички и почему попытка договориться с диктатором как с бизнес-партнером обречена на провал.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал президент Аналитического центра политики Олег Лисный.

Почему Кушнер восхищается Путиным и что это означает для переговоров?

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер вызвал волну возмущения своими лестными высказываниями в адрес хозяина Кремля. Он заявил, что российский диктатор всегда "очень хорошо подготовлен", "сообразителен" и делает много заметок во время разговоров, демонстрируя глубокое погружение в темы.

Олег Лесной отметил, что представители американской стороны поддаются привычным психологическим манипуляциям бывшего кагебиста. По мнению эксперта, Путин тщательно изучает слабые места оппонентов, тогда как переговорщики из окружения Трампа демонстрируют недостаток подготовки.

Во-первых, если он так восхищается хорошей подготовкой Путина, то почему они плохо готовятся к этим встречам? Почему он их всегда переигрывает? Хороший оперативник всегда выигрывает даже у хорошего бизнесмена. Путин – историческая личность, здесь я не буду спорить, но ведь Гитлер тоже историческая личность. И Сталин – историческая личность. Но от этого жертвам этих исторических фигур не становится легче,

– подчеркнул Лисный.

Почему слова о "сдержанности" Путина вызвали возмущение?

Особое беспокойство вызвали утверждения Кушнера о том, что война якобы превратилась в прокси-конфликт из-за помощи союзников Киеву, а сам диктатор будто бы демонстрирует сдержанность. Зять Трампа прямо обвинил европейские страны в срыве мирного процесса из-за нежелания Москвы видеть их за столом переговоров.

Эта война в определенной степени ограничена Украиной, но фактически она стала прокси-войной, в которой Европа финансирует и вооружает Украину против России. И чтобы все это масштабно переросло в эскалацию, не понадобится много просчетов. Пока что Путин проявляет сдержанность. Он согласился не применять ядерное оружие и заверил нас, что такого намерения у него нет,

– привел цитату Кушнера политолог.

Олег Лесной назвал нарратив о "неполной силе" Москвы полной чепухой, которую российский диктатор внушает западным элитам. Россия использовала против Украины весь имеющийся конвенционный арсенал и постоянно проводит атаки на гражданскую инфраструктуру.

Путин сделал все, что только мог, в отношении Украины. Все инструменты, кроме ядерного оружия, он использовал. Обвинять Европу в провокациях – это то же самое, что говорить, будто красивая девушка в коротком платье провоцирует маньяка. А чьи ракеты летают над Польшей? Кто поджигает железные дороги в Германии и готовил теракты? Это делает Россия, а не Европа,

– подчеркнул аналитик.

Почему бизнес-методы Трампа не остановят войну?

Команда Дональда Трампа пытается разрешить глобальный геополитический кризис методами деловых переговоров с целью получения быстрой финансовой выгоды. Однако такой подход обречен на провал, поскольку Путин руководствуется совершенно другими мотивами.

Кризисные менеджеры из бизнеса не могут решить вопрос войны, если они хотят на этом заработать. Путин не хочет зарабатывать, ему уже деньги не интересны. Он хочет попасть в учебники истории и восстановить Советский Союз. Если не понимать эту суть, никакой эффективности переговоров не будет,

– пояснил эксперт.

Что означает совместное заявление Трампа и Рютте?

В этом контексте показательным стало недавнее заявление Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте после переговоров в поместье Мар-а-Лаго. Лидеры обратились к России с призывом избегать любых действий, которые распространяют боевые действия за пределы Украины.

По словам Лисного, Рютте пытается подтолкнуть Трампа к трезвому осознанию ситуации. Российская агрессия уже давно вышла за пределы Украины в гибридном измерении, а теперь появляются и первые признаки ее кинетического распространения на европейский континент.