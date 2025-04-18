Как Литва будет противодействовать угрозе со стороны России: в Politico ответили

В Литве готовятся противодействовать российской агрессии. В частности, государство будет сдерживать Россию путем модернизации критически важных дорог.

А также планирует усилить защиту границы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Как в Литве готовятся противодействовать российской угрозе

Литва планирует модернизировать и укрепить еще один маршрут через Сувальский коридор. Стоит отметить, что он является стратегически важным участком на границе с Польшей, которую считают одним из наиболее вероятных направлений для возможного будущего нападения России на страны Евросоюза и НАТО.

Сувальский коридор – это малозаселенный участок шириной около 100 километров, который пролегает через леса и равнины между Польшей и Литвой. По бокам он граничит с Беларусью и российским Калининградом и является жизненно важным сухопутным коридором, соединяющим страны Балтии с остальными странами Альянса.

Эти дороги имеют для нас критическое значение с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего гражданско-военного планирования как ключевые сухопутные маршруты для поддержки союзников в случае кризиса,

– объясняет заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в интервью изданию.

Отметим, что сейчас в Литве есть две основные дороги, проходящие через Сувальский коридор: одна из них – от Каунаса до Варшавы, которая является частью военного коридора Via Baltica, зато другая – обычный маршрут между Вильнюсом и польским городом Августов.

В координации с Польшей Литва уже начала расширение своей сети военной инфраструктуры за пределами Via Baltica, модернизируя дорогу Вильнюс – Августов до стандартов двойного назначения, то есть ее будут использовать как в гражданских целях, так и в военных.

Проект в Сувальском коридоре также может предусматривать новые меры безопасности на границе. Годляускас говорит, что обеспечение свободного передвижения войск и грузов по этим дорогам является приоритетом, и добавил, что такие операции по защите границы, вероятно, внимательно отслеживаться Россией как "чувствительная и жизненно важная" информация.

По его словам, меры безопасности выходят за пределы физической инфраструктуры. В частности, в Литве уже обсуждают как реагировать на подмены сигнала GPS и радиопомехи со стороны России, которые уже влияют на гражданскую авиацию и навигационные системы страны.

Проект в полном объеме включает реконструкцию 113 километров дорог и ремонт восьми мостов. Заместитель министра транспорта Литвы Родерикас Жиобакас недавно сказал изданию, что завершение работ ожидается до 2028 года.

Стоит заметить, что эта инициатива является частью более широкого европейского плана по инвестированию в инфраструктуру двойного назначения. Подобные проекты реализуют Испания, Бельгия и Словакия.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Россия сможет начать новое вторжение через 6 месяцев после перемирия в Украине. В связи с этим Литва, Латвия и Эстония уже начали строить оборонительную линию против Москвы. Однако есть риск, что они не успеют ее закончить.