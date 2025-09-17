Правоохранители задержали группа лиц группу лиц, которые планировали совершить четыре теракта в разных странах Европы. Для перевозки взрывчатки преступники использовали международные службы доставки.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на LRT. Сообщники передали взрывные присторои в Великобританию и Польшу.

Что известно о преступной схеме по доставке взрывчатки?

В июле гражданин Литвы совместно с другими людьми передал компаниям DHL и DPD из Вильнюса в разные страны Европы четыре посылки. Они содержали самодельные взрывные устройства. Планировалось, что это оружие сработает на территории четырех разных стран.

Две посылки грузовыми самолетами DHL направили в Великобританию, а две другие – фурами поехали в Польшу.

На самодельных устройствах находились электронные таймеры, которые были скрыты в массажных подушках. Горючие вещества запаковали в средства гигиены и косметики. Взрывчатка была сделана из термита– вещества промышленного и военного назначения с чрезвычайно высокой температурой горения.

Правоохранительные и разведывательные органы Литвы, Польши, Великобритании, Германии, Нидерландов, Латвии, Эстонии, США и Канады начали поиск причастных лиц. Выяснилось, что запланированные теракты организовывали граждане России, связанные с военной разведкой страны-агрессора.

Интересно! Вероятно, эти же координаторы связаны с попыткой теракта в торговом центре в Вильнюсе 9 мая 2024 года. За поджогом тогда стоял украинец Даниил Громов, который также известен как гражданин России Ярослав Михайлов и литовец Томас Довган Стабачинскас.

К преступлениям привлекали и других граждан Литвы, России, Латвии, Эстонии и Украины, которых находили и вербовали через телеграмм. Им предлагали награду в виде криптовалюты.

В рамках расследования в Литве, Польше, Латвии и Эстонии было проведено более 30 обысков. Правоохранители изъяли взрывчатые вещества, спрятанные в консервных банках, и детонаторы. Обвинения получили 15 подозреваемых, среди которых граждане России, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

Где взрывались посылки, которые отправили преступники?