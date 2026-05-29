Макрон спросил Лукашенко, будет ли наступление из Беларуси: что ответил диктатор

24 мая Эммануэль Макрон провел первый за последние 4 года телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси. По словам Лукашенко, французского лидера интересовало, планирует ли Минск вступать в войну против Украины.

О том, каким был его ответ Макрону, Александр Лукашенко рассказал журналистам после переговоров с Путиным в Астане.

Как Лукашенко отреагировал на предостережения Макрона?

По словам диктатора, Макрон предупредил его о возможных последствиях нового наступления на Украину с территории Беларуси.

"Меня лучше не предупреждать. Я прежде всего всегда думаю, что потом, в отличие от них", – заметил политик, пересказывая его разговор с французом.

Макрон, якобы, попросил Лукашенко прокомментировать информацию о том, что Беларусь планирует вступить в войну. Тот перебил французского коллегу словами "Боже упаси". Он заверил Макрона, что не планирует ни на кого нападать. Мол, ему это не нужно.

Второй вопрос французского президента касался совместных ядерных учений Беларуси и России.

Как говорит Лукашенко, Макрона интересовало, означает ли это то, что Беларусь планирует применить ядерное оружие. "Да Бог с тобой. Я его применю, если будет применена агрессия против Беларуси", – процитировал свой ответ белорус.

Наконец, по словам Лукашенко, они обсудили реакцию и действия Запада в случае, если россияне с белорусами атакуют Украину с севера. Макрон предупредил, что Запад будет вынужден отвечать на новые атаки. Это, заметил президент Франции, приведет к эскалации конфликта, "а надо идти к миру".

В ответ Лукашенко пригласил Макрона на переговоры с Путиным в Минск. Он предложил французскому лидеру возглавить переговоры ЕС с Россией.

Напомним, что разговор Макрона и Лукашенко состоялся 24 мая – в день, когда Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев. Последний раз политики разговаривали 26 февраля 2022 года – через два дня после начала полномасштабного вторжения.

К слову, Владимир Зеленский предупредил об угрозе атак с территории Беларуси. Президент подчеркнул, что они могут быть направлены на Киевское или Черниговское направления.