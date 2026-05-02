Петер Мадьяр попал в скандал из-за возможного кумовства

Нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра подозревают в кумовстве. Он предложил на должность министра юстиции мужа сестры – Мартона Меллетеи-Барна.

Это решение вызвало волну критики со стороны оппонентов, хотя сам политик настаивает на профессиональности кандидата. Об этом пишет Politico.

Смотрите также Состоятся ли в ближайшее время переговоры Украины и Венгрии: что говорят в МИД

Что известно о скандале в Венгрии?

Новый премьер-министр Венгрии столкнулся с критикой после того, как предложил на должность министра юстиции своего родственника Мартона Меллетеи-Барна, который является мужем его сестры.

Сам Мадьяр признал, что это решение стало для него "серьезной дилеммой", ведь родственная связь может вызвать вопросы относительно возможного конфликта интересов. В то же время он настаивает, что выбрал кандидата исключительно из-за его профессиональных качеств, опыт и преданность принципам верховенства права.

Мое решение основывалось на его подготовленности и преданности верховенству права. Это не политический расчет, а выбор человека, способного выполнить историческую задачу,

– заявил Мадьяр.

По словам премьера, Меллетеи-Барна имеет более 20 лет юридической практики и был вовлечен в деятельность партии "Тиса" с момента ее создания. Кроме того, чтобы избежать даже формального конфликта интересов, жена кандидата, которая работает судьей, должна уйти в отставку.

Впрочем, оппоненты политика расценили это назначение как проявление кумовства. Они заявляют, что продвижение родственников на ключевые государственные должности подрывает доверие к новой власти, которая пришла под лозунгами реформ и восстановления верховенства права.

Скандал разворачивается на фоне политических изменений в Венгрии после победы Мадьяра и его партии "Тиса" над "Фидес", которую долгое время возглавлял Виктор Орбан. Новое правительство должно начать работу уже в ближайшее время.

В то же время Мадьяр пытается активизировать отношения с Европейским Союзом и уже провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен по разблокированию финансовой помощи. На этом фоне вопрос прозрачности и добропорядочности кадровых решений приобретает особое значение. Несмотря на критику, Мадьяр продолжает настаивать, что его выбор является обоснованным и соответствует задаче реформировать судебную систему страны после многолетнего правления предыдущей власти.

Что известно об отношении Мадьяра к Украине?

Будущий глава правительства Венгрии Петер Мадьяр выразил позицию в отношении Украины, которая вызвала беспокойство как в Киеве, так и в Брюсселе. Политик заявил, что Будапешт может поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз только при условии расширения прав венгерского национального меньшинства.

По информации западных СМИ, эту позицию Мадьяр озвучил во время встречи с президентом Европейского совета Антониу Кошта. Его требования во многом повторяют перечень условий, которые ранее выдвигало правительство Виктора Орбана и которые касаются языковых, образовательных и административных прав венгров в Украине.

Мадьяр отмечает, что этнические венгры должны получить "полный спектр культурных, языковых и образовательных прав", чтобы чувствовать себя равноправными гражданами. Он также заявил, что Украина должна отменить ограничения, которые, по его словам, действуют уже более десяти лет.

В то же время в Европейском Союзе ожидали, что после смены власти в Венгрии позиция Будапешта станет более благоприятной для Украины. Однако нынешние заявления Мадьяра свидетельствуют о сохранении жесткой линии по вопросам национальных меньшинств.

Несмотря на это, политик заявляет о готовности к диалогу. Он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне 2026 года, чтобы обсудить ситуацию с правами венгерской общины на Закарпатье. Украинская сторона пока не подтвердила проведение этой встречи.