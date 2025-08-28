Посла Венгрии вызвали в МИД Украины из-за санкций против "Мадьяра"
- МИД Украины вызвало посла Венгрии из-за запрета на въезд командующему украинских Сил беспилотных систем "Мадьяру".
- Послу вручили ноту протеста, призвав Венгрию воздерживаться от недружественных действий и участвовать в конструктивном диалоге.
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в ведомство из-за запрета на въезд командующему украинских Сил беспилотных систем Роберту "Мадьяру" Бровди.
Соответствующую информацию в четверг, 28 августа, объявил министр Андрей Сибига. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.
Как Украина отреагировала на запрет для Бровди?
По его словам, послу вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности в отношении украинского военного венгерского происхождения Роберта "Мадьяра" Бровди.
Призываем Венгрию и в дальнейшем воздерживаться от недружественных действий и вместо этого участвовать в конструктивном диалоге, к которому Украина остается готовой,
– подчеркнул Андрей Сибига.
Что известно об ограничениях для "Мадьяра"?
Будапешт запретил въезд командиру украинской воинской части, которая совершила недавние атаки на нефтепровод "Дружба". По словам министра Сийярто, эти действия наносят ущерб прежде всего Венгрии и Словакии, а не России.
Политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан подтвердил, что военный командир, которому запрещен въезд из-за атак на "Дружбу", – этнический венгр Роберт Бровди, известный под позывным "Мадьяр".
Сам Роберт Бровди обвинил венгерских политиков в популизме и соучастии в российской агрессии. По его словам, покупая дешевую российскую нефть, венгерская власть наполняет собственные карманы "кровавыми деньгами".