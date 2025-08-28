Посла Угорщини викликали до МЗС України через санкції проти "Мадяра"
- МЗС України викликало посла Угорщини через заборону на в'їзд командувачу українських Сил безпілотних систем "Мадяру".
- Послу вручили ноту протесту, закликавши Угорщину утримуватися від недружніх дій та долучатися до конструктивного діалогу.
Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини до відомства через заборону на в'їзд командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту "Мадяру" Бровді.
Відповідну інформацію у четвер, 28 серпня, оголосив міністр Андрій Сибіга. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.
Як Україна відреагувала на заборону для Бровді?
За його словами, послу вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема стосовно українського військового угорського походження Роберта "Мадяра" Бровді.
Закликаємо Угорщину і надалі утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою,
– наголосив Андрій Сибіга.
Що відомо про обмеження для "Мадяра"?
Будапешт заборонив в’їзд командиру української військової частини, яка здійснила нещодавні атаки на нафтопровід "Дружба". За словами міністра Сійярто, ці дії завдають шкоди насамперед Угорщині та Словаччині, а не Росії.
Політичний директор угорського прем'єр-міністра Балаж Орбан підтвердив, що військовий командир, якому заборонено в'їзд через атаки на "Дружбу", – етнічний угорець Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр".
Сам Роберт Бровді звинуватив угорських політиків у популізмі та співучасті в російській агресії. За його словами, купуючи дешеву російську нафту, угорська влада наповнює власні кишені "кривавими грошима".