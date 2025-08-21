Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вручил российскую медаль семье заместителя директора ЦРУ Джулианн Галлини. Ее сын Майкл Глосс воевал на стороне России против Украины, и погиб на войне в 2024 году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Эту информацию изданию рассказал высокопоставленный чиновник.

Как заместитель директора ЦРУ отреагировала на медаль Путина?

Стив Уиткофф получил Орден Мужества от Владимира Путина лично во время одного из визитов в Россию. По данным собеседника журналистов, спецпосланник Трампа считал важным передать эту медаль заместителю директора ЦРУ Джулианн Галлини, ведь сам потерял сына во время опиоидной эпидемии.

Поэтому для этого это, мол, "травматический опыт, выходящий за пределы геополитики".

Для Виткоффа этот момент касался не того, за кого он (Майкл Глосс – 24 Канал) воевал, а скорее о памяти о наших детях и главного послания "Положим конец этой войне",

– сказал чиновник CNN.

Источник отметил, что Джулианн Галлина вместе с мужем плакала, когда получала эту российскую медаль.

Представитель ЦРУ отметил журналистам, что семья Глоссов разбита горем из-за потери, ведь Джулиан и ее муж "обожали своего сына" и "скорбят по поводу его потери каждую минуту". В разведывательном ведомстве призвали к уважению к конфиденциальности "в это трудное время".

"Джулиан Галлина и ее семья пережили невероятную личную трагедию весной 2024 года, когда ее сын Майкл Глосс, который имел проблемы с психическим здоровьем, погиб во время боевых действий в Украине. ЦРУ считает смерть Майкла частным семейным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности", – сказал представитель.

Что известно о гибели Майкла Глосса в Украине?