Віткофф передав нагороду Путіна заступниці директора ЦРУ, син якої воював проти України, – CNN
- Стів Віткофф передав російську медаль родині заступниці директора ЦРУ Джуліанн Галліні, син якої, Майкл Глосс, загинув, воюючи на боці Росії проти України у 2024 році.
- Цей жест був сприйнятий як пам'ять про втрату дітей і намагання покласти край війні, а речник ЦРУ закликав до поваги конфіденційності родини у зв'язку з їхньою втратою.
- Джуліанн Галліна разом з чоловіком плакала, отримуючи медаль, адже родина була розбита горем через втрату сина, який мав проблеми з психічним здоров'ям.
Спецпосланник президента США Стів Віткофф вручив російську медаль родині заступниці директора ЦРУ Джуліанн Галліні. Її син Майкл Глосс воював на боці Росії проти України, і загинув на війні у 2024 році.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Цю інформацію виданню розповів високопоставлений чиновник.
Як заступниця директора ЦРУ відреагувала на медаль Путіна?
Стів Віткофф отримав Орден Мужності від Володимира Путіна особисто під час одного з візитів у Росію. За даними співрозмовника журналістів, спецпосланник Трампа вважав важливим передати цю медаль заступниці директора ЦРУ Джуліанн Галліні, адже сам втратив сина під час опіоїдної епідемії.
Тож для цього це, мовляв, "травматичний досвід, що виходить за межі геополітики".
Для Віткоффа цей момент стосувався не того, за кого він (Майкл Глосс – 24 Канал) воював, а радше про пам'ять про наших дітей та головного послання "Покладімо край цій війні",
– сказав чиновник CNN.
Джерело зазначило, що Джуліанн Галліна разом з чоловіком плакала, коли отримувала цю російську медаль.
Речник ЦРУ зазначив журналістам, що родина Глоссів розбита горем через втрату, адже Джуліан та її чоловік "обожнювали свого сина" та "сумують з приводу його втрати щохвилини". У розвідувальному відомстві закликали до поваги до конфіденційності "у цей важкий час".
"Джуліан Галліна та її родина пережили неймовірну особисту трагедію навесні 2024 року, коли її син Майкл Глосс, який мав проблеми з психічним здоров'ям, загинув під час бойових дій в Україні. ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою родини Глосс, а не питанням національної безпеки", – сказав речник.
Що відомо про загибель Майкла Глосса в Україні?
ЗМІ повідомили, що 21-річний американець Майкл Глосс, син високопосадовиці ЦРУ Джуліан Галліна Глосс, імовірно, загинув під час наступу росіян на Бахмутському напрямку. Датою його смерті вважається 4 квітня 2024 року.
Хлопець спочатку був екоактивістом, активно подорожував різними країнами та долучався до руху хіпі. Проте згодом Глосс вирушає до Росії у пошуках роботи, зацікавлюється ідеями СРСР, комунізму та постив відео з Путіним.
Згодом у ЦРУ підтвердили загибель Майкла Глосса, зазначивши, що хлопець мав проблеми з психічним здоров'ям. У некролозі хлопця йдеться про його "загострене почуття справедливості" і бажання, аби світ "був кращим місцем для миру та гармонії з природою".
А 9 серпня 2025 року видання CBS News написало, що Володимир Путін через Стіва Віткоффа передав нагороду для співробітниці ЦРУ, син якої загинув, воюючи на боці Росії. Тоді журналісти зазначали, що це нібито був Орден Леніна, але зрештою виявилося, що це Орден Мужності.