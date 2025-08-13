Вечером 13 августа состоялся разговор между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами. Макрон приоткрыл детали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Макрона.

Смотрите также Путин и Трамп на Аляске: чего Украине ждать от переговоров и какие сценарии окончания войны

Говорили ли европейцы с Трампом об обмене территориями?

Президент Франции подчеркнул: вопрос оккупированных территорий будет решающим элементом в любых мирных переговорах.

Я думаю, что принцип, о котором следует помнить, заключается в том, что в любом случае эти вопросы должны обсуждаться только Украиной. И не было никаких серьезных дискуссий ни на одном уровне об обмене территориями,

– сказал Макрон после видеоконференции с Трампом.

По его словам, Трамп подчеркнул: любые территориальные вопросы могут решаться только путем переговоров с Украиной. То есть интересы Киева учтут.

Вопрос оккупированных Россией территорий неотделим от гарантий безопасности, "которые будут предоставлены остальной Украине и Европе".

"И они не могут обсуждаться без присутствия украинского президента за столом переговоров", – добавил Макрон.