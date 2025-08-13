Макрон сказал, говорили ли с Трампом об обмене территориями между Украиной и Россией
- Макрон заявил, что никаких серьезных дискуссий об обмене территориями между Украиной и Россией не произошло.
- Обсуждение вопросов оккупированных территорий неотделимо от гарантий безопасности для Украины и Европы и должно происходить при участии украинского президента.
Вечером 13 августа состоялся разговор между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами. Макрон приоткрыл детали.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Макрона.
Говорили ли европейцы с Трампом об обмене территориями?
Президент Франции подчеркнул: вопрос оккупированных территорий будет решающим элементом в любых мирных переговорах.
Я думаю, что принцип, о котором следует помнить, заключается в том, что в любом случае эти вопросы должны обсуждаться только Украиной. И не было никаких серьезных дискуссий ни на одном уровне об обмене территориями,
– сказал Макрон после видеоконференции с Трампом.
По его словам, Трамп подчеркнул: любые территориальные вопросы могут решаться только путем переговоров с Украиной. То есть интересы Киева учтут.
Вопрос оккупированных Россией территорий неотделим от гарантий безопасности, "которые будут предоставлены остальной Украине и Европе".
"И они не могут обсуждаться без присутствия украинского президента за столом переговоров", – добавил Макрон.