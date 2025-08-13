Увечері 13 серпня відбулася розмова між Трампом, Зеленським і європейськими лідерами. Макрон привідкрив деталі.

Чи говорили європейці з Трампом про обмін територіями?

Президент Франції підкреслив: питання окупованих територій буде вирішальним елементом у будь-яких мирних переговорах.

Я думаю, що принцип, про який слід пам'ятати, полягає в тому, що в будь-якому випадку ці питання повинні обговорюватися тільки Україною. І не було жодних серйозних дискусій на жодному рівні про обмін територіями,

– сказав Макрон після відеоконференції з Трампом.

За його словами, Трамп наголосив: будь-які територіальні питання можуть вирішуватися лише шляхом переговорів з Україною. Тобто інтереси Києва врахують.

Питання окупованих Росією територій невіддільне від гарантій безпеки, "які будуть надані решті України та Європі".

"І вони не можуть обговорюватися без присутності українського президента за столом переговорів", – додав Макрон.