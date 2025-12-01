Макрон в Китае попросит Си повлиять на Россию для прекращения войны
- Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Пекин, чтобы призвать Си Цзиньпина повлиять на Россию для завершения войны в Украине.
- Макрон рассчитывает на Китай как постоянного члена Совета безопасности ООН, чтобы способствовать прекращению огня со стороны России.
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Пекин со среды по пятницу. Он планирует повторно призвать лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на Россию с целью завершения войны в Украине.
Макрон совершит уже четвертый государственный визит в Китай с момента прихода к власти во Франции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в эфире France Culture.
Макрон будет говорить в Китае об Украине
Макрон собирается призвать Си Цзиньпина повлиять на Россию, чтобы закончить войну в Украине.
Мы рассчитываем на Китай, который, как и мы, является постоянным членом Совета безопасности ООН... чтобы он повлиял на Россию, чтобы Россия и Владимир Путин в частности наконец согласились на прекращение огня,
– сказал Барро на фоне активизации переговоров о прекращении войны в Украине.
Зеленский провел разговор с Макроном
Владимир Зеленский подчеркнул, что разговаривал с Эммануэлем Макроном несколько часов, больше всего о мирных переговорах.
По его словам, мир должен стать действительно надежным, а война должна закончиться как можно быстрее.