Геополітика Європа Макрон у Китаї попросить Сі вплинути на Росію для припинення війни
1 грудня, 18:05
Макрон у Китаї попросить Сі вплинути на Росію для припинення війни

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент Франції Емманюель Макрон відвідає Пекін, щоб закликати Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для завершення війни в Україні.
  • Макрон розраховує на Китай як постійного члена Ради безпеки ООН, щоб сприяти припиненню вогню з боку Росії.

Президент Франції Емманюель Макрон відвідає Пекін із середи по п’ятницю. Він планує повторно закликати лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Росію з метою завершення війни в Україні.

Макрон здійснить вже четвертий державний візит до Китаю з моменту приходу до влади у Франції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в ефірі France Culture.

Макрон говоритиме в Китаї про Україну

Макрон збирається закликати Сі Цзіньпіна вплинути на Росію, щоб закінчити війну в Україні.

Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради безпеки ООН… аби він вплинув на Росію, щоб Росія і Владімір Путін зокрема нарешті погодилися на припинення вогню, 
– сказав Барро на тлі активізації переговорів щодо припинення війни в Україні.

