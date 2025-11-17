ВСУ получат ПВО SAMP/Т нового поколения раньше французской армии, – Макрон
- Украина получит новейшие системы ПВО SAMP/T раньше Франции согласно соглашению между Киевом и Парижем.
- Эти системы, проходящие модернизацию, будут первыми развернуты в Украине, как заявил Эммануэль Макрон.
Эммануэль Макрон рассказал, что оборонное соглашение между Киевом и Парижем предусматривает поставку перспективных систем ПВО SAMP/T. Украина получит их раньше Франции.
Об этом французский лидер Эммануэль Макрон заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским о подписании исторического соглашения между Украиной и Францией, пишет 24 Канал.
Что Макрон говорит о новых системах ПВО для Украины?
Эммануэль Макрон заявил, что оборонное соглашение между Украиной и Францией предусматривает поставку перспективных систем ПВО SAMP/T, которые сейчас проходят модернизацию.
Относительно приобретения новых систем против воздушной обороны SAMP/Т последнего поколения. Сейчас это еще разработка, но мы согласились, что эта именно разработка сможет быть первой развернутой в Украине,
– сказал французский политик.
Он отметил, что Украина первой получит улучшенные системы, раньше Франции. По словам Макрона, Киев знает характеристики этой системы, но теперь это будут новые усиленные характеристики.
В свою очередь, Президент Украины подчеркнул, что системы SAMP/T будут использовать против баллистики российских оккупантов. Он отметил, что не может раскрыть даты поставки этого продукта.
Какие новые заявления об Украине сделал Эммануэль Макрон?
Напомним, что Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон дали пресс-конференцию по подписанию исторического соглашения между Украиной и Францией 17 ноября.
Президент Франции заявил, что Париж поддерживает Киев с первого дня войны. В то же время Россия не соглашается останавливать войну, хотя для перемирия все готово. Она цинично атакует гражданскую инфраструктуру Украины.
Макрон заявил, что в 2026 году на территории Украины могут разместить "новые системы обороны".
"Мы усилим наши возможности по производству на украинской территории. Это соглашение – доказательство нашего желания поддерживать Украину", – говорит французский политик.