Вашингтон не против участия Зеленского в саммите НАТО, Рубио

Марко Рубио опроверг информацию о том, что Вашингтон выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге. Он подчеркнул, что США поддерживают участие Украины и ожидают встречи в июне.

Об этом рассказывает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Рубио журналистам в четверг в Анталии после неформального заседания глав МИД стран НАТО, передает 24 Канал.

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США не против участия Зеленского в саммите НАТО

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон не возражает против участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Гааге, который состоится 24 – 25 июня.

Рубио опроверг слухи о том, что американская сторона якобы выступает против приглашения Зеленского, подчеркнув: "Я не знаю, откуда такая информация". Он добавил, что во время встречи многие коллеги поднимали этот вопрос и все поддержали приглашение.

Также госсекретарь напомнил, что на саммите ожидают лидеров четырех стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В Альянсе давно практикуют приглашать на такие мероприятия представителей государств, которые не являются членами НАТО.