Российские ракеты теперь нацелены на атомные объекты Украины, – FT

Массированная ночная атака России 8 ноября была направлена на украинские подстанции, которые питают две АЭС. Глава МИД Украины назвал это сознательной угрозой ядерной безопасности Европы и требует реакции мира.

Какие энергообъекты обстреляла Россия?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что российские ракеты и беспилотники 8 ноября били по подстанциям, питающим Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Он назвал это "хорошо спланированными ударами" и отметил, что такие действия ставят под угрозу ядерную безопасность Европы.

Украина выступила за срочное заседание совета директоров МАГАТЭ. Также призвала страны, в частности Китай и Индию, требовать от России остановить атаки на объекты ядерной энергетики.

Недавно ракеты и беспилотники обстреляли украинские электростанции и подстанции в рамках российской кампании, целью которой, по словам Киева, было погрузить Украину в темноту,

Под огонь оккупантов попали также Змиевская и Трипольская ТЭС. В "Центрэнерго" заявили, что это самый масштабный удар по их станциям с начала полномасштабной войны.

В ДТЭК добавили, что атака в тот день вызвала блэкауты в Харькове, Кременчуге и Чернигове. Там потребители кроме света, не имели также воды и отопления.

Также издание напомнило, что Государственная пограничная служба Украины из-за перебоев, вызванных обстрелом, наблюдала сбои в работе базы данных. Из-за этого останавливали движение через границу на несколько часов.

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что интенсивность атак последних двух месяцев указывает на попытку России полностью уничтожить энергосистему Украины.

Какие еще последствия последней атаки?