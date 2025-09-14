С момента вступления в должность Дональда Трампа Россия значительно усилила удары по Украине. Москва игнорирует призыв президента США к миру, увеличивая количество пораженных объектов – включая гражданских.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Streat Journal. Как отмечает издание, самые интенсивные ракетные и беспилотные удары пришлись на лето 2025 года

Как Россия игнорирует призывы к миру?

Исследование WSJ показало, что Россия часто усиливает удары сразу после переговоров или телефонных звонков между американскими, украинскими и российскими чиновниками.

Количество запущенных дронов в разрезе лет / Center for Information Resilience

В частности, враг усилил авиаудары после встречи в Стамбуле в мае. Еще один рост интенсивности атак произошел после телефонного разговора Трампа и Путина в начале июля.

Менее чем через неделю после разговора, и всего через несколько часов после того, как Трамп раскритиковал российского президента за "кучу глупостей", Россия осуществила тогда крупнейшую на тот момент комбинированную атаку, выпустив 728 дронов и 13 ракет, многие из которых были нацелены на Киев,

– указывают авторы материала.

Подготовка к саммиту Трампа и Путина на Аляске в середине августа принесла в Украину двухнедельный период затишья. Однако это позволило россиянам накопить дроны и ракеты, поэтому сразу после встречи удары усилились.

Как менялись атаки России с приходом Трампа / Center for Information Resilience

Что известно о политике Трампа в отношении России?