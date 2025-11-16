Россия уже так делала в 2 других странах: The Independent объяснил истинную цель ударов по Украине

Россия уже почти четыре года беспощадно обстреливает Украину. При этом в Москве цинично отрицают удары по гражданским.

Систематические атаки на гражданскую инфраструктуру являются ключевым элементом российской стратегии, направленной на то, чтобы подорвать моральный дух украинцев, передает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Чего хочет добиться Россия ударами по гражданским?

Натея Сескурия, эксперт из британского аналитического центра RUSI, объяснила, чего добиваются оккупанты. По ее словам, враг надеется, что истощенное войной и постоянными атаками украинское население, начнет давить на правительство, чтобы то пошло на любое соглашение, которое обещает конец боевых действий.

Впрочем, отмечает эксперт, до сих пор эта стратегия оказалась неэффективной в отношении украинцев, поскольку те демонстрируют чрезвычайную стойкость и решимость перед лицом многолетней агрессии.

Между тем Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца отмечает, что эта зима станет для миллионов украинцев одной из самых тяжелых за последние годы. Частые отключения электроэнергии погружают целые регионы в темноту и холод, заставляют больницы переходить на аварийное питание. Для пожилых и уязвимых людей в многоэтажках блэкауты могут означать часы или дни изоляции без лифта, тепла, а часто и без еды или лекарств. Почти четыре года конфликта истощили ресурсы людей. Многие семьи входят в эту зиму без каких-либо сбережений.

Кир Джайлз, научный сотрудник аналитического центра Chatham House, говорит, что удары Москвы направлены на то, чтобы "нанести максимально возможный вред и страдания гражданскому населению".

Это тот же принцип, который мы видели в Сирии, в Чечне и многих других войнах Москвы в течение десятилетий и веков,

– сказал эксперт.

Господин Джайлз объяснил, что Россия пытается деморализовать Украину своими жестокими методами. Именно поэтому, по его словам, российские удары направляют по роддомам и детсадам, то есть по наиболее уязвимым категориям населения.

Он также отметил, что пытки и пытки голодом украинских военных и гражданских пленных осуществляются не ради какой-то военной цели, а лишь для того, чтобы показать жестокость.

Что известно о последствиях последних российских атак на Украину?