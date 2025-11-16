Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова из статьи эксперта для издания The Sunday Times.
Проиграет ли Украина, если сдаст Покровск?
Уже около 18 месяцев Покровское направление страдает от огромного количества боев, последнее время незначительные вражеские штурмы усилились в самом городе. Сразу с трех сторон оккупанты пытаются просачиваться в город.
Однако Марк Галеотти отмечает, что битва за Покровск имеет более широкое значение. Даже в случае, если украинские войска не смогут долго удерживать город, то его потеря не принесет победу или поражение ни одной из сторон.
Эксперт считает, что Россия угрожала привлечением 150 тысяч вояк к битве за Покровск, поскольку таким образом хочет давить на Вашингтон. Как отметил Галеотти, это своеобразная "битва характеров" Путина и Трампа. К тому же российский диктатор хочет вернуть себе расположение американского лидера и боями в Покровске, вероятно, стремится показать "успехи России".
Марк Галеотти добавил, что недавнее введение серьезных санкций против России может быть лишь желанием склонить Москву к завершению войны. Но если Покровск все же перейдет под контроль Кремля, то Дональд Трамп будет считать Путина "победителем". А по мнению эксперта, президент США "любит ту сторону, которая имеет преимущество", а не наоборот. И ему неважно, будет ли это Украина, или Россия.
В свою очередь Владимир Путин надеется, что если Соединенные Штаты будут его поддерживать, то Украина отдаст ему остальную часть Донецкой области и другие регионы, которые ему нужны.
Галеотти комментирует, что Украина вынуждена перебрасывать дополнительные силы еще для того, чтобы защитить Гуляйполе в Запорожской области. Этот город тоже важный логистический узел. Он пишет, что Силы обороны и возле Гуляйполя, и в Покровске, испытывают острую нехватку людей. В то же время "битва за внимание Трампа еще не выиграна".
Какая ситуация в Покровске сейчас?
В районе Покровска россияне несколько снизили темпы продвижения из-за проблем с логистикой и ротацией. Силы обороны точечно бьют по вражеским командным пунктам, что приводит к увеличению случаев дезертирства среди оккупантов.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказывает продолжать оборону, чтобы раскрыть логистические пути и удерживать под украинским контролем часть Мирнограда и Покровска. Военный эксперт Василий Пехньо заявил в эфире 24 Канала, что Сырский полностью взял на себя ответственность за это направление.
За сутки на Покровском направлении произошло 52 боестолкновения, что существенно меньше чем 14 ноября, когда оккупанты наступали там более 100 раз.