Про це пише 24 Канал з посиланням на слова зі статті експерта для видання The Sunday Times.

Чи програє Україна, якщо здасть Покровськ?

Вже близько 18 місяців Покровський напрямок страждає від величезної кількості боїв, останнім часом незначні ворожі штурми посилилися в самому місті. Одразу з трьох сторін окупанти намагаються просочуватися в місто.

Однак Марк Галеотті зазначає, що битва за Покровськ має ширше значення. Навіть у випадку, якщо українські війська не зможуть довго утримувати місто, то його втрата не принесе перемогу чи поразку жодній зі сторін.

Експерт вважає, що Росія погрожувала залученням 150 тисяч вояк до битви за Покровськ, оскільки таким чином хоче тиснути на Вашингтон. Як зазначив Галеотті, це своєрідна "битва характерів" Путіна і Трампа. До того ж російський диктатор хоче повернути собі прихильність американського лідера й боями в Покровську, ймовірно, прагне показати "успіхи Росії".

Марк Галеотті додав, що нещодавнє введення серйозних санкцій проти Росії може бути лише бажанням схилити Москву до завершення війни. Але якщо Покровськ все ж перейде під контроль Кремля, то Дональд Трамп вважатиме Путіна "переможцем". А на думку експерта, президент США "любить ту сторону, яка має перевагу", а не навпаки. І йому неважливо, чи це буде Україна, чи Росія.

Своєю чергою Володимир Путін сподівається, що якщо Сполучені Штати будуть його підтримувати, то Україна віддасть йому решту Донецької області та інші регіони, які йому потрібні.

Галеотті коментує, що Україна змушена перекидати додаткові сили ще для того, щоб захистити Гуляйполе в Запорізькій області. Це місто теж важливий логістичний вузол. Він пише, що Сили оборони і біля Гуляйполя, і в Покровську, відчувають гостру нестачу людей. Водночас "битва за увагу Трампа ще не виграна".

Яка ситуація в Покровську зараз?