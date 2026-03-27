Путин вдохновляет нас, – президент Ирана поблагодарил Россию за "вдохновение" в войне с США
Иран и Россия продолжают свое террористическое сотрудничество. Иранский президент Масуд Пезешкиан поблагодарил россиян.
Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Х 26 марта.
Что написал Пезешкиан о России?
Сообщение Пезешкиан опубликовал на русском языке.
Он поблагодарил правительство России и россиян за "вдохновение" в войне с США. Обращался иранский президент "от имени народа".
Напомним, что еще в конце декабря население Ирана вышло на протесты против власти. Тогда начались массовые репрессии против народа. Реальное количество убитых демонстрантов может достигать от 12 до 20 тысяч человек.
Сообщение президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещают новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона,
– написал Пезешкиан.
Иран и Россия: последние новости
Россия поставляет Ирану медикаменты и продовольствие, а еще дроны, в частности "Герань-2" – российские аналоги иранских "Шахедов". Также Тегеран получает от Москвы спутниковые снимки и разведывательную поддержку.
Между странами 23 марта даже прошли переговоры. Инициатором был Тегеран.
Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, может ли Россия отправить свои войска в Иран. По его мнению, все боевые российские войска в количестве около 700 тысяч находятся в Украине, а остальные – это "любители" без опыта. Поэтому Кремль выбрал тактику посередине между полноценным военным участием и политической поддержкой.