Об этом пишет The Times of Israel.
Что известно о переговорах России и Ирана?
Издание пишет, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Инициатором звонка стал Тегеран. Сколько длились переговоры и что именно обсуждали стороны не сообщается.
Но известно, что Лавров призвал к "немедленному прекращению боевых действий и политическому урегулированию, которое учитывает законные интересы всех вовлеченных сторон, прежде всего Ирана".
Что предшествовало?
Трамп объявил о 5-дневной паузе в ударах по Ирану после "успешных переговоров" об окончании боевых действий. Переговоры продолжались два дня, и обе стороны продолжат диалог в течение недели.
Тем временем Иран отрицает заявления Трампа о переговорах, утверждая, что никаких прямых или косвенных переговоров не было. Иранские официальные лица отмечают, что США "потерпели поражение" после предупреждений со стороны Ирана и Трамп "отступает".
Несколько позже американский президент вновь заявил, что Иран очень хочет заключить соглашение. И это может произойти уже в течение следующих 5 дней или раньше.