Politico пишет, что Орбан нашел неожиданную заступницу в ЕС: кто мог его поддержать

Во время саммита ЕС 19 марта в центре внимания была ситуация с Венгрией, точнее позиция премьера Виктора Орбана по блокированию кредита для Украины. Но лидер одной из стран неожиданно поддержала Орбана – по крайней мере, так пишут СМИ.

Об этом сообщает Politico. Журналисты этого издания активно освещали саммит.

Кто поддержал Орбана на саммите ЕС?

Согласно сообщению СМИ, это была премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Мелони сказала своим коллегам, что понимает причины, по которым венгерский лидер разозлил блок, нарушив свое слово и отказавшись от кредита Украине в размере 90 миллиардов евро после его одобрения в декабре, сообщили Politico пять дипломатов, знакомых с конфиденциальными переговорами, ни один из которых не был из Италии,

– информирует издание.

Несмотря на то, что Мелони принадлежит к правой партии, как и Орбан, она разделяет общую позицию ЕС в отношении Венгрии.

Один из пяти дипломатов процитировал слова Мелони о том, что позиция Орбана является "нормальной", поскольку "ситуация меняется" и что "если бы я оказалась в такой же ситуации, я бы это поняла",

– написало медиа.

Впрочем, журналисты заметили, что их собеседники не слышали слова Мелони лично, ведь заседание было закрытым.

В Италии опровергли данные СМИ

"Высказывание, которое приписывают премьер-министру, является абсолютно безосновательным", – заявил представитель офиса Мелони в Риме.

Что за кредит блокирует Венгрия?

Речь о выделении Украине средств в размере 90 миллиардов евро. Чтобы принять его, нужно согласие всех стран ЕС. Будапешт, который в декабре 2025 года говорил, что не будет против выделения денег Киеву, теперь упорствует. И разозлил этим европейских коллег, которые непублично заявили, что Орбан пересек все красные линии.

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта лично звонил Орбану перед саммитом, чтобы напомнить об обязательствах. Но это не подействовало.

"Позиция Венгрии очень проста. Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, которая ими заблокирована. Мы ждем нефть. Все остальное – просто сказка", – высказался Орбан, намекнув на неработающий нефтепровод "Дружба".

То есть Орбан был самоуверен и непоколебим. Европейские лидеры напрасно потратили на уговоры целый час. Впрочем, Владимир Зеленский, выступавший перед началом саммита по видеосвязи, был значительно сдержаннее, чем раньше.

В коммюнике лидеры ЕС выразили надежду, что первые средства по кредиту поступят Украине уже в марте.

Важно, что к Орбану присоединился и премьер Словакии Роберт Фицо. Оба лидера не подписали коммюнике.

Министр по делам Европы и обороны Ирландии Томас Бьорн назвал кредит от Европы экзистенциальным для Украины. И заверил, что ЕС найдет решение.