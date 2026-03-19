Об этом говорится в материале Politico.

Как Европа будет противодействовать Орбану?

Угрожая заблокировать кредит для Украины на 90 миллиардов евро, который сам же поддержал в декабре, Виктор Орбан пересек "красную линию" в своем противостоянии с Брюсселем. По словам пяти дипломатов ЕС и одного министра европейского правительства, это может привести к расплате для Будапешта.

Хотя до сих пор ЕС избегал масштабного конфликта с Венгрией – в частности, не лишал ее права голоса, – после выборов ситуация может измениться. Как отмечают дипломаты, сейчас сдержанность объясняется нежеланием подыгрывать предвыборной риторике Орбана, однако впоследствии на первый план может выйти потребность не допустить, чтобы другие лидеры следовали его политике.

По словам чиновников, расплата будет неизбежной независимо от результатов выборов в Венгрии 12 апреля, но наступит гораздо быстрее, если Орбана переизберут.

Премьер-министр Орбан должен понять, что он постоянно испытывает пределы того, что другие государства-члены готовы терпеть. Это не может продолжаться,

– заявил один из дипломатов ЕС.

В случае переизбрания Орбана, по словам одного из дипломатов, группа стран ЕС проведет серьезные обсуждения относительно дальнейших шагов. Если же победит Мадьяр, который декларирует более конструктивный подход, ЕС, вероятно, возьмет паузу, чтобы оценить действия нового правительства.

Какие именно инструменты могут применить против Орбана, пока неизвестно.

Сейчас страны ЕС не смогли собрать необходимую поддержку для запуска процедуры по статье 7, однако рассматриваются другие варианты – в частности, жесткие условия по верховенству права для доступа к европейским фондам или даже судебные иски из-за блокирования кредита для Украины.

