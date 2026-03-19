Про це йдеться в матеріалі Politico.

Як Європа протидіятиме Орбану?

Погрожуючи заблокувати кредит для України на 90 мільярдів євро, який сам же підтримав у грудні, Віктор Орбан перетнув "червону лінію" у своєму протистоянні з Брюсселем. За словами п'яти дипломатів ЄС і одного міністра європейського уряду, це може призвести до розплати для Будапешта.

Хоча досі ЄС уникав масштабного конфлікту з Угорщиною – зокрема, не позбавляв її права голосу, – після виборів ситуація може змінитися. Як зазначають дипломати, нині стриманість пояснюється небажанням підігравати передвиборчій риториці Орбана, однак згодом на перший план може вийти потреба не допустити, щоб інші лідери наслідували його політику.

За словами чиновників, розплата буде неминучою незалежно від результатів виборів в Угорщині 12 квітня, але настане набагато швидше, якщо Орбана переоберуть.

Прем'єр-міністр Орбан повинен зрозуміти, що він постійно випробовує межі того, що інші держави-члени готові терпіти. Це не може продовжуватися,

– заявив один із дипломатів ЄС.

У разі переобрання Орбана, за словами одного з дипломатів, група країн ЄС проведе серйозні обговорення щодо подальших кроків. Якщо ж переможе Мадяр, який декларує більш конструктивний підхід, ЄС, імовірно, візьме паузу, щоб оцінити дії нового уряду.

Які саме інструменти можуть застосувати проти Орбана, поки що невідомо.

Наразі країни ЄС не змогли зібрати необхідну підтримку для запуску процедури за статтею 7, однак розглядаються інші варіанти – зокрема, жорсткіші умови щодо верховенства права для доступу до європейських фондів або навіть судові позови через блокування кредиту для України.

Хто переможе на виборах в Угорщині?