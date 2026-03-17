Проте засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко у розмові з 24 Каналом зауважив, що навіть якщо Віктор Орбан залишиться при владі після виборів, він продовжить блокувати, зокрема, виділення Україні з боку ЄС кредиту у 90 мільярдів євро. Це відбудеться, тому що він вже перетнув певну межу нагнітання і не зупиниться. До того ж його риторика влаштовує певних геополітичних гравців.
Для якої країни важливо, щоб Орбан переміг на виборах?
"Партія Орбана залучила російських політтехнологів. І вони зараз навмисно створюють конфлікт не між персоналіями, а між угорським і українським суспільствами", – наголосив Корнієнко.
Навіть якщо Петер Мадяр (лідер опозиційної угорської партії "Тиса" – 24 Канал) виграє вибори і у суспільстві продовжать нагнітання, то він буде, за словами засновник аналітичної спільноти Resurgam, обмежений у своїх діях електоральною думкою щодо України.
"Також у разі перемоги "Фідес", Дональд Трамп отримає впевненість наявності свого троянського коня. Тому що Орбан – це потрійний троянський кінь. Таким його вважають і Кремль, і Трамп, і Китай. До того ж Пекін будує в Угорщині десятки заводів і вважає, що ця країна – ворота в Європу для китайських товарів і взагалі – логістичний хаб", – зазначив він.
Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що зняття санкцій з Росії є надзвичайно важливим кроком на тлі ескалації ситуації на Близькому Сході. Глава МЗС заявив, що є два ключових джерела нафти – Росія та Близький Схід, і вони сьогодні перекриті для Європи. Сіярто наголосив, що потрібно "вести переговори з Росією", адже політика Євросоюзу провалилася і потрібно здійснити розворот.
У 2023 році Угорщина переживала економічну кризу, яка триває досі. Тоді Китай, за його словами, надав їй великий кредит у понад мільярд євро. Але його умови були засекреченими. Також Будапешт засекретив умови транзиту російських енергоресурсів в Угорщину. І одна з передвиборчих обіцянок Мадяра – розсекретити ці умови.
Пекін наразі вичікує. Він вже має проблеми з Білоруссю, яка розглядалась ним як транзитна країна, перевалка, через яку Китай зможе отримати логістичний доступ до балтійських портів. Оскільки Білорусь дотична до Росії і проти неї введені санкції, китайці натякають Мінську, щоб він розв'язував цю проблему і Пекін мав доступ до портів,
– зауважив Дмитро Корнієнко.
Для України це ризикована ситуація, адже у разі послаблення обмежень для Білорусі, у цій схемі може брати участь Росія щонайменше зі своїми добривами. Саме тому Китай уважно слідкує за виборами в Угорщині, адже йому теж потрібен Орбан.
Які різкі заяви проти України робили в Угорщині?
Будапешт погрожує Україні, блокуючи кредит Європейського Союзу на 90 мільярдів євро, а також ухвалення нового пакета санкцій проти Росії. Глава МЗС країни Петер Сіярто заявив, що поки Україна не запускає транзит нафтопроводом "Дружба" саме через політичні чинники, Угорщина ветуватиме ухвалення нових антиросійських санкцій та підтримки України.
Також Віктор Орбан заявив, що саме європейські держави винні у тому, що в Україні немає миру, адже їхня допомога буцімто перешкоджає закінченню війни. Прем'єр Угорщини сказав, що "якби європейці не стояли за українцями, ті не змогли б продовжувати війну". Тоді відбулись переговори, перемир'я та мир.
Затримання в Угорщині інкасаторів українського Ощадбанку з грошима й золотом є, зокрема, і політично вмотивованим рішенням. Адже угорський міністр Янош Лазар наголосив, що затриману валюту та золото не повернуть Україні, доки вона не відновить транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який було пошкоджено під час російської атаки.