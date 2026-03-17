Однако основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что даже если Виктор Орбан останется у власти после выборов, он продолжит блокировать, в частности, выделение Украине со стороны ЕС кредита в 90 миллиардов евро. Это произойдет, потому что он уже пересек определенную границу нагнетания и не остановится. К тому же его риторика устраивает определенных геополитических игроков.

Для какой страны важно, чтобы Орбан победил на выборах?

"Партия Орбана привлекла российских политтехнологов. И они сейчас намеренно создают конфликт не между персоналиями, а между венгерским и украинским обществами", – подчеркнул Корниенко.

Даже если Петер Мадьяр (лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" – 24 Канал) выиграет выборы и в обществе продолжат нагнетание, то он будет, по словам основателя аналитического сообщества Resurgam, ограничен в своих действиях электоральным мнением относительно Украины.

"Также в случае победы "Фидес", Дональд Трамп получит уверенность наличия своего троянского коня. Потому что Орбан – это тройной троянский конь. Таким его считают и Кремль, и Трамп, и Китай. К тому же Пекин строит в Венгрии десятки заводов и считает, что эта страна – ворота в Европу для китайских товаров и вообще – логистический хаб", – отметил он.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что снятие санкций с России является чрезвычайно важным шагом на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Глава МИД заявил, что есть два ключевых источника нефти – Россия и Ближний Восток, и они сегодня перекрыты для Европы. Сийярто отметил, что нужно "вести переговоры с Россией", ведь политика Евросоюза провалилась и нужно осуществить разворот.

В 2023 году Венгрия переживала экономический кризис, который продолжается до сих пор. Тогда Китай, по его словам, предоставил ей большой кредит в более чем миллиард евро. Но его условия были засекреченными. Также Будапешт засекретил условия транзита российских энергоресурсов в Венгрию. И одно из предвыборных обещаний Мадьяра – рассекретить эти условия.

Пекин пока выжидает. Он уже имеет проблемы с Беларусью, которая рассматривалась им как транзитная страна, перевалка, через которую Китай сможет получить логистический доступ к балтийским портам. Поскольку Беларусь причастна к России и против нее введены санкции, китайцы намекают Минску, чтобы он решал эту проблему и Пекин имел доступ к портам,

– отметил Дмитрий Корниенко.

Для Украины это рискованная ситуация, ведь в случае ослабления ограничений для Беларуси, в этой схеме может участвовать Россия как минимум со своими удобрениями. Именно поэтому Китай внимательно следит за выборами в Венгрии, ведь ему тоже нужен Орбан.

Какие резкие заявления против Украины делали в Венгрии?